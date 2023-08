Zweiter Heimsieg: Dresden schlägt Mannheim mit 2:1

Dynamos Jakob Lewald (l) im Zweikampf mit Mannheims Pascal Sohm (M). © Sebastian Kahnert/dpa/ZB

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden gewinnt auch das zweite Heimspiel der neuen Saison. Am Dienstagabend bezwangen die Sachsen den SV Waldhof Mannheim mit 2:1 (2:0). Stefan Kutschke (23.) und Niklas Hauptmann (29.) brachten die SGD früh auf die Siegerstraße. Vor 26 747 Zuschauern erzielte der Ex-Dresdner Pascal Sohm (84.) den späten Anschlusstreffer.

Dresden - Mannheim begann druckvoll und ließ die Hausherren kaum zur Entfaltung kommen. Samuel Abifade (12./20.) und Laurent Jans (18.) hatten jeweils die Möglichkeit zur Führung für die Gäste. Die Dresdner machten es besser und gingen durch einen Doppelschlag in Führung. Nach dem Seitenwechsel diktierten nur noch die Schwarz-Gelben das Spielgeschehen. Dennis Borkowski (48./59.) und der starke Hauptmann (66.) verpassten es jedoch, den Spielstand noch deutlicher zu gestalten. Der späte Anschlusstreffer durch Sohm fiel aus dem Nichts und sorgte in der Schlussphase noch einmal für Spannung in einer ansonsten einseitigen zweiten Halbzeit. dpa