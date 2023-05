Zweitligist Magdeburg an Stürmer Lauberbach interessiert

Braunschweigs Lion Lauberbach (l) und Kaiserslauterns Nicolai Rapp kämpfen um den Ball. © David Inderlied/dpa

Der 1. FC Magdeburg will sich nach dem Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga im Sturm verstärken und ist dabei offenbar bei Ligakonkurrent Eintracht Braunschweig fündig geworden. Laut eines Berichts der „Magdeburger Volksstimme“ beschäftigt sich der Club mit Angreifer Lion Lauberbach. „Der 1. FC Magdeburg hat uns kontaktiert, aber noch kein schriftliches Angebot abgegeben“, sagte Berater Sebastian Schulze.

Magdeburg - Lauberbach, der aus dem Nachwuchs von Rot-Weiß Erfurt stammt, wäre im Sommer ablösefrei zu haben.

In dieser Saison kam Lauberbach in bisher 33 Einsätzen auf vier Tore. Mit seiner Größe von 1,94 Metern könnte der 25-Jährige in die Fußstapfen eines anderen Erfurters treten. Christian Beck spielte von 2013 bis 2021 beim FCM, erzielte in 303 Spielen 131 Tore und war einer der prägendsten Stürmer der Vereinsgeschichte. „Am meisten liegt es ihm, wenn er als einzige Spitze aufläuft oder mit einem anderen Spieler als Duo“, sagte Schulze. In Braunschweig wird Lauberbach in dieser Saison als linker Außenstürmer eingesetzt. Neben dem FCM sollen Kaiserslautern und Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt ebenfalls Interesse bekundet haben. dpa