Zwickau bleibt nach Sieg in Göppingen in Erster Bundesliga

Teilen

Ein Handball liegt vor einem Tor. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau werden auch in der kommenden Saison in der Ersten Bundesliga spielen. Die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch gewannen am Samstag das Relegations-Rückspiel bei Frisch Auf Göppingen mit 30:27 (18:12). Den größten Anteil am Erfolg hatten Ema Hrvatin (8/2), Diana Magnuusdottir (6), Jasmina Gierga, Anna Frankova und Lea-Sophie Walkowiak (je 5).

Göppingen – Für die Gastgeberinnen erzielten Selina Kalmbach (9/4) und Sina Ehmann (5) die meisten Tore. Bereits das Hinspiel hatte das Team aus Sachsen mit 26:23 (12:11) zu seinen Gunsten entschieden.

Nur in der Anfangsphase konnte Göppingen auf den Sprung ins Oberhaus hoffen. Doch nach dem 7:8-Rückstand (14.) spielte sich der BSV bis zur Pause in einen Rausch und zog über 13:10 (21.) bis zur Pause auf sechs Treffer davon. Bereits beim 25:17 (45.) hatten die Gäste endgültig den Klassenerhalt perfekt gemacht. Zwickaus Torfrau Nele Kurzke war mit 13 Paraden wieder ein entscheidender Rückhalt und krönte ihre Leistung mit dem Treffer zum 27:19 (47.) dpa