Zwickau feiert ersten Auswärtssieg beim 25:22 in Halle

Ein Handball liegt auf einem Tor. © Frank Molter/dpa/Symbolbild

Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben im mitteldeutschen Derby ihren ersten Auswärtssieg in dieser Saison gefeiert. Der Aufsteiger behielt am Mittwoch beim SV Union Halle-Neustadt mit 25:22 (12:10) die Oberhand und revanchierte sich damit für die im Hinspiel erlittene 20:36-Pleite. Den größten Anteil am vierten Erfolg in diesem Spieljahr hatten Pia Adams (7), Jenny Choinowski (5) und Alisa Pester (4).

Halle – Beim SV Union hatten an diesem Abend nur Camilla Madsen (9/5) und Lea Gruber (4) Erstligaformat.

Die Gastgeberinnen verschliefen den Start und lagen nach zehn Minuten mit 2:7 zurück. Zwar konnten die Hallenserinnen in der 36. Minute zum 14:14 ausgleichen, aber selbst aus Überzahlsituationen anschließend kein Kapital schlagen. Zwickau hatte ein deutliches Übergewicht auf der Torwartposition und leistete sich in den entscheidenden Situationen weniger Fehler. Isa-Sophia Rösicke hatte mit ihrem Treffer zum 19:22 (51.) für die Vorentscheidung gesorgt. dpa