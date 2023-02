Zwickau muss vorerst auf Innenverteidiger Ziegele verzichten

Teilen

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Fußball-Drittligist FSV Zwickau muss vorerst auf Robin Ziegele verzichten. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger zog sich bei der 0:4-Auswärtsniederlage beim MSV Duisburg am vergangenen Samstag einen Muskelfaserriss in der linken Wade zu und fällt für unbestimmte Zeit aus, wie der Verein am Dienstag mitteilte.

Zwickau – Ziegele war in dieser Saison bei 19 der 22 Drittliga-Spiele im Einsatz. Das nächste Spiel bestreitet der FSV, der derzeit von Interimstrainer Robin Lenk angeleitet wird, am Samstag (14.00 Uhr) beim Tabellenführer SV Elversberg. dpa