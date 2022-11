Zwickau und Dresden souverän im Landespokal weiter

Teilen

Zwickaus Trainer Joe Enochs steht im Stadion. © Robert Michael/dpa/Archiv

Die Fußball-Drittligisten FSV Zwickau und Dynamo Dresden haben ihre Achtelfinal-Aufgaben im sächsischen Landespokal souverän gelöst. Die Zwickauer gewannen am Mittwoch beim Heidenauer SV mit 5:1 (3:0). Die FSV-Treffer erzielten Johann Gomez (35. Minute), Davy Frick (37.), Mike Könnecke (41.), Robert Herrmann (49.) und Yannik Voigt (76.), während Vit Turtenwald (61.

Heidenau/Plauen - ) zwischenzeitlich für Heidenau verkürzte.

Dynamo siegte beim VFC Plauen mit 7:3 (4:0). Metin Arslan (4./34.) brachte die Elbestädter mit einem Doppelschlag in Führung, ehe Manuel Schäffler (38.) und Dennis Borkowski (42.) bis zur Halbzeit erhöhten. Nach dem Wechsel schraubten erneut Arslan (56./60.) sowie Patrick Weihrauch (72.) das Ergebnis in die Höhe. Für Plauen trafen Moritz Kretzer (57.) und Lucas Will (70.) sowie der Dresdner Tim Knipping (87.) mit einem Eigentor. Drittligist FC Erzgebirge Aue spielt erst an diesem Samstag (14.00 Uhr) bei Budissa Bautzen. dpa