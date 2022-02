Zwickau verpasst nächsten Sieg: 0:2 gegen Lautern

Teilen

Zwei Fußballspieler kämpfen um den Ball. © Uli Deck/dpa/Symbolbild

Der FSV Zwickau hat in der 3. Fußball-Liga die nächste Überraschung gegen einen Aufstiegskandidaten verpasst. Am 25. Spieltag verlor die Mannschaft von Trainer Joe Enochs nach den beiden Erfolgen gegen Meppen und Braunschweig mit 0:2 (0:1) gegen den 1. FC Kaiserslautern. Vor 1000 Zuschauern in der GGZ Arena erzielten Lauterns Neuzugang Terrence Boyd in der 38.

Zwickau - Minute und Muhammed Kiprit per Foulelfmeter (57.) die Tore für den Tabellenzweiten. Zwickau bleibt mit 29 Zählern in der zweiten Tabellenhälfte.

In einer zerfahrenen Partie ohne große Höhepunkte fiel die Führung der Gäste aus der Pfalz auch überraschend. In einen Schuss von Mike Wunderlich hielt der frühere Hallenser Boyd den Fuß, so dass der Ball im kurzen Eck unhaltbar für Zwickaus Schlussmann Johannes Brinkies landete. Für Boyd war es der erste Treffer für seinen neuen Verein.

Die mit Trauerflor für den verstorbenen Trainer Gerd Schädlich angetretenen Zwickauer besaßen auch gute Chancen. Dominic Baumann traf in der 23. Minute nur die Latte, Luca Horn schoss in der 51. Minute aus guter Position über das Tor. Besser machte es Kiprit, der einen klaren Foulelfmeter eiskalt verwandelte. Zwickau mühte sich um Ergebniskorrektur, doch die besseren Chancen auf einen Treffer besaßen die Gäste. dpa