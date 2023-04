Zwickauer Butzen nach Platzverweis für ein Spiel gesperrt

Dynamos Niklas Hauptmann Manuel Schäffler (M) gegen Zwickaus Juan Nicolas Carrera Zarzar (l) und Nils Butzen. © Robert Michael/dpa

Nils Butzen fehlt dem Fußball-Drittligisten FSV Zwickau nach seinem Platzverweis im Spiel gegen Rot-Weiss Essen nur in der nächsten Partie am Sonntag beim VfL Osnabrück. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag. Es wertete die Aktion, die zum Platzverweis führte, lediglich als unsportliches Verhalten. Schiedsrichter Nicolas Winter (Hagenbach), der Butzen in der 45.

Zwickau – Minute den roten Karton zeigte, hatte auf Notbremse entschieden.

An dieser Szene entzündete sich dann der Fanzorn auf den Unparteiischen, der schließlich zu einer Bierdusche und dem anschließenden Spielabbruch führte. Über die Wertung des bei Abbruch 1:1 stehenden Spiels hat das Sportgericht noch nicht entschieden. dpa