Schafskälte im Juni 2022: Kälteeinbruch naht – laut alter Bauernregel

Die sogenannte Schafskälte kann im Juni zu Kälteeinbrüchen führen. © Uwe Zucchi/dpa

Frostige Temperaturen im Juni sind nichts Ungewöhnliches – zumindest, wenn man nach der Schafskälte geht, die einer Bauernregel entspringt. Lesen Sie hier mehr dazu:

Der Mai war 2022 von sommerlichen Temperaturen geprägt, gerade in Süddeutschland. Und auch pünktlich zum meteorologischen Sommeranfang am 1. Juni erwartet die Menschen neusten Prognosen zufolge schönes Sommerwetter. In mehreren Vorhersagen ist von Temperaturen bis zu 30 Grad an Pfingstsonntag die Rede. Doch könnte die Schafskälte im Zeitraum 4. bis 20. Juni der herrlichen Wetterprognose einen Strich durch die Rechnung machen?

HEIDELBERG24 berichtet über die Schafskälte mit Blick auf das Wetter im Juni.

Die alte Wetterregel geht auf die Schäfer zurück, die früher ihre Schafe meist erst im späten Juni geschoren haben, damit sie nicht frieren, sollte noch einmal kalte Polarluft aus Nordeuropa nach Deutschland strömen. Tatsächlich ist das gerade in der Alpenregion auch im Juni immer mal wieder der Fall. Dort kann es im Extremfall sogar noch einmal schneien. Unklar ist, ob die Schafskälte auch im Flachland das Wetter im Juni 2022 stark beeinflussen wird. (jsn)