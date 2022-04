14.000 Tickets: Musikfeste auf dem Lande sind zurück

Die Musikfeste auf dem Lande des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF) sind zurück. Nach zwei Jahren mit stark eingeschränktem Programm wegen der Corona-Pandemie könne das Publikum 2022 wieder an fünf Wochenenden Musik auf Gutshöfen genießen, sagte der Intendant des SHMF, Christian Kuhnt, am Freitag. Den Anfang mache am 2. und 3. Juli das Gut Hasselburg bei Neustadt im Kreis Ostholstein.

Lübeck - Weitere Spielorte sind das Gut Stocksee im Kreis Plön (9./10. Juli), das Gut Emkendorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde (23./24. Juli), das Gut Pronstorf im Kreis Segeberg (30./31. Juli) und das Gut Wotersen im Kreis Herzogtum Lauenburg (6./7. August). Dort sind am 13. und 14. August auch zwei Kindermusikfeste geplant. Die Musikfeste auf dem Lande sind eines der Markenzeichen des SHMF.

„Wir merken, dass die Menschen wieder Lust auf Musik in Scheunen und Reithallen haben“, sagte Kuhnt. „Die Verkaufszahlen für die Musikfeste liegen zum Teil bereits über denen des Jahres 2019.“ Insgesamt stehen für die Musikfeste rund 14.000 Karten zur Verfügung.

Das erste Musikfest auf Gut Hasselburg steht ganz im Zeichen des Perkussionisten und Komponisten Alexej Gerassimez und seiner Brüder Wassily und Niocolai. Sie gestalten demnach ein buntes Programm, das von Bach bis Piazolla reicht. Auf Gut Stockseehof sind unter anderem die Irish-Folk-Band Billow Wood und die Klezmerband Vagabond zu hören. Das Wochenende auf Gut Emkendorf steht ganz im Zeichen der stil- und epochenüberschreitenden Musik des Trios Time for Three, und in Pronstorf gibt die kubanische A-capella-Gruppe Vocal Sampling den Ton an. Auf Gut Wotersen gibt es nach Angaben des SHMF mit den Gruppen I Zefirelli und Deitsch neu interpretierte historische Musik zu hören. dpa