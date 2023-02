16-Jährige stürzt mit E-Scooter in Kiel: Schwer verletzt

Ein Leuchtkasten mit einem roten Kreuz hängt vor der Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Eine 16-Jährige ist in Kiel mit ihrem E-Scooter gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Das Mädchen kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Ursache für den Sturz am Freitagabend war zunächst nicht bekannt. Fremdverschulden schlossen die Beamten jedoch aus.