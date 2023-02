18-Jähriger ohne Führerschein überschlägt sich mit Auto

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ein junger Mann ohne Führerschein hat sich mit einem Auto in Kiel überschlagen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der 18-Jährige am Mittwochabend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Er habe die Kontrolle über den Wagen verloren, der einen Zaun durchbrach und sich überschlug. Der 18-Jährige sei unverletzt geblieben und vom Unfallort geflüchtet, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Kiel - Der Wagen wurde sichergestellt. Später am Abend meldete sich der 18-Jährige als Unfallfahrer bei der Polizei. Er war nicht betrunken und hatte keine Drogen genommen. Einen Führerschein konnte er jedoch nicht vorlegen.

Gegen ihn wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. dpa