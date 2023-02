18. schwuler Lüneburger Heidekönig gekrönt

Alexander Tesmer, neuer schwuler Lüneburger Heidekönig, lächelt vor den Zuschauenden. © Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt

Der 18. schwule Lüneburger Heidekönig ist gekrönt: Er heißt Alexander Tesmer, ist 45 Jahre alt und kommt aus Lüneburg. Der Verwaltungsbeamte wurde am Samstagabend im Museum der Hansestadt unter drei Kandidaten gewählt. Vorgänger Ben Rejmann setzte Tesmer bei der Zeremonie die Krone auf.

Lüneburg - Der König bereist Feste in der Region und wirbt für die Akzeptanz queerer, also nicht-heterosexueller Menschen. Jeder Gast war am Samstag wahlberechtigt, dazu gehörte auch die Amelinghausener Heidekönigin Franziska Röhrs. dpa