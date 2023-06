20-Jähriger beim Baden vor Timmendorfer Strand ertrunken

Teilen

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Innerhalb von 27 Stunden verunglücken in Timmendorfer Strand neun Menschen beim Baden. Einer davon, ein 20 Jahre alter Mann, stirbt. Zur Absuche der Ostsee seien auch Drohnen eingesetzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Timmendorfer Strand - Im Ostseebad Timmendorfer Strand hat es erneut einen Badeunfall gegeben. Ein 20 Jahre alter Mann aus Ratekau im Kreis Ostholstein sei beim Schwimmen vor dem Strandabschnitt 25 unter Wasser geraten, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Er sei zunächst lebend aus der Ostsee geborgen und reanimiert worden, jedoch einige Stunden später in einem Krankenhaus gestorben. Ein weiterer Badegast konnte nach Angaben des Polizeisprechers lebend aus der Ostsee gerettet werden. Beide Männer hätten offenbar die Strömung an der Stelle unterschätzt.

Erst am Sonntag mussten am selben Strandabschnitt ein zehn Jahre alter Junge und sechs seiner Angehörigen gerettet werden. Auch sie hatten die an dieser Stelle besonders starke Unterströmung unterschätzt. An beiden Tagen war nach Angaben eines Polizeisprechers ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz. So habe die Feuerwehr an beiden Tagen Drohnen eingesetzt, um das Wasser nach weiteren Menschen in hilfloser Lage abzusuchen, sagte der Sprecher. dpa