20-Jähriger greift JVA-Mitarbeiterin an: Schwer verletzt

Ein 20 Jahre alter Insasse der Jugendanstalt Schleswig hat am Samstagnachmittag eine Gefängnismitarbeiterin schwer verletzt. Der junge Mann habe die Frau unvermittelt angegriffen und schwer am Kopf verletzt, teilte die Anstaltsleiterin am Sonntag in Schleswig mit. Offensichtlich habe er versucht, die Frau als Geisel zu nehmen und zu flüchten, hieß es weiter.

Schleswig - Das sei jedoch aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen in dem Gefängnis nicht gelungen.

Der Deutsche sitzt den Angaben zufolge eine Jugendstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten wegen Raubes in Tateinheit mit Körperverletzung ab. Er wurde noch am Abend in die Sicherheitsabteilung der Justizvollzugsanstalt Lübeck verlegt. dpa