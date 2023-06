22-Jähriger kommt nach Tötung in Kiel vor Haftrichter

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Nach dem gewaltsamen Tod einer 44-Jährigen laufen die Ermittlungen der Kieler Polizei auf Hochtouren. Der mutmaßliche Täter sollte noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 22 Jahre alte Tatverdächtige hatte sich am Dienstag nach der Tat selbst bei der Polizei gemeldet und ließ sich wenig später widerstandslos in einem Einfamilienhaus festnehmen.

Kiel - Er gab an, eine Angehörige zuvor getötet zu haben.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur handelte es sich bei dem Opfer um die neue Partnerin des Vaters. Die Gewalttat ereignete sich im Stadtteil Gaarden-Süd/Kronsburg. Zu den Hintergründen des Falls, zum Motiv und zur Tatwaffe machte die Polizei noch keine Angaben.

Wie die „Kieler Nachrichten“ berichteten, lebte in dem Haus der Vater des 22-Jährigen. Der Mann sei Jäger, besitze einen Waffenschein und bewahre Waffen in dem Haus auf. Die Eltern des Tatverdächtigen hätten sich vor etwa einem Jahr getrennt. Dem 22-Jährigen sei es psychisch zuletzt sehr schlecht gegangen. Ein Polizeisprecher wollte sich dazu am Mittwoch zunächst nicht äußern. dpa