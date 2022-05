22 Tore zum Ende der Abstiegsrunde bei Regionalliga Nord

Teilen

Ein Fußball liegt auf dem Rasen. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Nach dem letzten Spieltag der Abstiegsrunde in der Fußball-Regionalliga Nord waren die Kicker noch einmal fleißig und erzielten in fünf Partien 22 Tore. Alle Entscheidungen waren aber bereits zuvor gefallen: Das spielfreie Altona 93 muss ebenso in die Oberliga absteigen wie der Heider SV, der FC Oberneuland, der Hannoversche SC und der Lüneburger SK Hansa.

Hamburg/Lübeck - Als Spitzenreiter blieb Phönix Lübeck ungeschlagen und feierte einen 4:0-Erfolg beim LSK Hansa, zu dem Haris Hyseini (2), Björn Lambach und Nico Fischer Tore beisteuerten. Ebenso unbesiegt verabschiedete sich Eintracht Norderstedts Trainer Jens Martens mit einem 4:2 beim BSV Rehden. Dabei führten die Gäste bereits durch Pelle Hoppe (3) und Philipp Koch 4:0, ehe Kevin Coleman und Kamer Krasniqi verkürzten.

Auf Platz drei feierte der SSV Jeddeloh einen versöhnlichen Abschluss für Trainer Oliver Reck. Gegen den FC St. Pauli II gab es einen 3:0-Erfolg. Zunächst traf Jacob Münzner ins eigene Netz, ehe Chris David und Almir Ziga schon vor der Pause für den Endstand sorgten. Ebenfalls gerettet ist die SV Drochtersen/Assel als Vierte, die 4:0 beim FC Oberneuland siegte. Nach torloser erster Hälfte trafen Martin Sattler, Jorik Wulff, Ashton Götz und Maximilian Geißen. Sogar 5:0 besiegte der Hannoversche SC den Heider SV. Christopher Schultz (2), Joseph Antunovic, Juvan Hoffart und Can Gökdemir schossen die Tore. dpa