24-jähriger Motorradfahrer stirbt auf B104 in Lübeck

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Bei einem Sturz mit seinem Motorrad ist ein 24-Jähriger in Lübeck gestorben. Er war am Sonntag gemeinsam mit einem weiteren Motorradfahrer auf der Bundesstraße 104 unterwegs, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizeidirektion in Lübeck am Montag mitteilten. Nachdem der 24-Jährige seinen Begleiter überholte, kam er mit seiner Maschine in einer Kurve von der Straße ab, fuhr in einen Graben und prallte schließlich gegen einen Wildzaun.

Lübeck - Trotz sofortiger Reanimationsversuche erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Seelsorger betreuten den zweiten Fahrer und weitere Ersthelfer sowie die Angehörigen des 24-Jährigen. Für die Unfallaufnahme wurde die B104 zwischenzeitlich voll gesperrt. dpa