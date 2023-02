25-jähriger Motorradfahrer verletzt sich schwer

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Ein 25-Jähriger hat in Belm (Landkreis Osnabrück) die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sich schwer verletzt. Aus bisher unbekannter Ursache sei der Mann am Montagabend von der Fahrbahn abgekommen und habe sich mehrfach überschlagen, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass an dem Unfall keine weiteren Personen beteiligt waren.

Belm - Angaben zum Sachschaden gab es zunächst nicht. dpa