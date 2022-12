27-Jährigen in Shisha-Bar erschossen: Haftbefehl erlassen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 27-Jährigen in einer Shisha-Bar in Hamburg-Hohenfelde hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Mordes gegen einen 24-Jährigen erlassen. Die Ermittlungen zu dem zweiten Täter dauerten weiter an, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Hamburg mit.

Hamburg - Den bisherigen Erkenntnissen zufolge waren am 27. Juli zwei Männer offenbar gezielt auf einen 27 Jahre alten Bar-Gast zugegangen. Einer von ihnen gab mehrere Schüsse auf den Mann ab, danach flohen beide aus der Gaststätte. Der 27-Jährige starb später im Krankenhaus.

Nach einer Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos bestätigte sich der Verdacht, dass Streitigkeiten im Drogenmilieu Hintergrund der Tat waren. So kam die Polizei auf die Spur einer Gruppe, der Drogenhandel in erheblichem Umfang vorgeworfen wird.

In diesem Zusammenhang wurden am Dienstagmorgen zeitgleich 24 Objekte in Hamburg und ein Objekt in Pinneberg durchsucht. Hierbei konnten Drogen sowie Schusswaffen beschlagnahmt werden. Drei Beschuldigte - ein 46 Jahre alter Türke sowie zwei Deutsche im Alter von 25 und 26 - wurden verhaftet. Einem 40-Jährigen, der sich bereits in Haft befindet, wurde auch ein Haftbefehl wegen Drogenhandels verkündet. dpa