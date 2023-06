27-jähriger Polizist nach Schlag ins Gesicht dienstunfähig

Neumünster

Ein 27-jähriger Polizist ist in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einem Einsatz in der Innenstadt von Neumünster verletzt worden und war im Anschluss an den Vorfall nicht mehr dienstfähig. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der Beamte von einem alkoholisierten 23-Jährigen verletzt, als dieser Widerstand gegen die Beamteten leistete. Zuvor hatten die Polizisten den Mann aufgefordert, einen Baustellenbereich zu verlassen.

Neumünster - Als dieser nicht gehorchte, wollten die Beamten den Mann am Arm greifen.

Dieser leistete jedoch Widerstand und schlug dem 27-jährigen Beamten ins Gesicht. Der Polizist erlitt neben einer Gehirnerschütterung auch eine Jochbeinprellung und war danach nicht mehr dienstfähig. Der 23-Jährige musste schließlich von mehreren Beamten fixiert werden und wurde unter weiterem Widerstand auf ein Polizeirevier transportiert. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten und Körperverletzung.

In Neumünster findet aktuell die Holstenköste statt - das zweitgrößte Stadtfest in Schleswig-Holstein. Im Rahmen des Fests werden große Teile von Neumünster in einen Jahrmarkt umgewandelt. Am Samstag besuchten nach Schätzungen der Polizei Neumünster rund 95.000 Menschen bei sonnigem Wetter das Stadtfest. dpa