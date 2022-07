31 Teilnehmer bei Triple Ultratriathlon in Lensahn

Nach zwei Jahren Corona-Pause in Lensahn im Kreis Ostholstein beginnt am Freitag der 29. Triple Ultratriathlon. Start ist um 7.00 Uhr das Waldschwimmbad von Lensahn. Gemeldet seien 31 Sportlerinnen und Sportler aus ganz Europa, sagte Organisator Wolfgang Kulow. Der Wettbewerb führt über die dreifache Ironman-Distanz, das heißt 11,4 Kilometer Schwimmen, 540 Kilometer Radfahren und 126,6 Kilometer Laufen.

Lensahn - Die Besten brauchen 31 Stunden dafür, andere sind zwei komplette Tage unterwegs.

Erstmals gibt es in diesem Jahr in Lensahn als zweiten Wettbewerb auch einen Double Ironman mit 15 gemeldeten Teilnehmern, einer davon aus Malaysia. Sie starten um 12.00 Uhr. Dieser Wettbewerb geht über 7,7 Kilometer Schwimmen, 360 Kilometer Radfahren und 84,4 Kilometer Laufen.

Der 73 Jahre alte Extremsportler Kulow wird in diesem Jahr nicht mehr aktiv an den Wettkämpfen teilnehmen. Er sei aber nach wie vor im Hintergrund als Organisator tätig, sagte er. Der Triple Ultratriathlon in Lensahn wurde 1992 auf Kulows Initiative ins Leben gerufen. dpa