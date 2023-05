33:23 über Hannover: Klarer Erfolg für THW Kiel

Kiels Trainer Filip Jicha freut sich über den Sieg. © Sascha Klahn/dpa/Archivbild

Der THW Kiel kommt der 23. deutschen Handballmeisterschaft immer näher. Am Sonntag gewann der Tabellenführer sein Heimspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 33:23 (20:14). Bester Werfer des Rekordmeisters waren Niclas Ekberg und Sander Sagosen mit je sieben Toren. Marius Steinhauser und Hannes Feise erzielten je sechs Treffer für die Gäste.

Kiel - Die Niedersachsen, die den Kielern bei deren 29:27-Hinspielsieg alles abgefordert hatten, erwiesen sich auch im zweiten Aufeinandertreffen zunächst als ebenbürtig. In der zwölften Minute lag Hannover mit 8:6 in Führung, auch beim 14:14 (24.) war die Partie noch ausgeglichen. Dann aber gelang den Recken bis zur Pause kein weiterer Treffer mehr.

Sechs Tore in Serie sorgten für die THW-Halbzeitführung, die im zweiten Abschnitt vor den 10.285 Fans in der ausverkauften Kieler Arena routiniert verteidigt wurde. Sorgen machte den Verantwortlichen der „Zebras“ nur die Fingerverletzung des Schweden Eric Johansson, durch die der Rückraumspieler vom Feld musste.

Schon am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN) geht es für die Norddeutschen im Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League weiter. Zu Gast in der Kieler Arena ist der französische Meister Paris Saint-Germain. Das Rückspiel findet am 18. Mai in Frankreich statt. dpa