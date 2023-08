55-Jähriger nach Überfall auf Obdachlose wieder in Haft

Der nach einem Überfall auf zwei Obdachlose in Kiel zunächst auf freien Fuß gesetzte Tatverdächtige ist wieder in Haft. Mehr als vier Monate nach der Tat Anfang April sei der 55 Jahre alte Mann erneut festgenommen worden, teilten die Staatsanwaltschaft Kiel und die Polizeidirektion Kiel am Donnerstag mit. Weitere Ermittlungen hätten ergeben, dass gegen den 55-jährigen Obdachlosen nun doch ein dringender Tatverdacht bestehe.

Kiel - Das Landgericht Kiel habe deshalb einen Untersuchungshaftbefehl erlassen, den die Polizei umgehend umgesetzt habe.

Bisherigen Ermittlungen zufolge sollen der 55-Jährige und ein 32-Jähriger in der Nacht zum 2. April zwei weitere Obdachlose überfallen und einem 37-Jährigen schwere Stichverletzungen zugefügt haben. Das zweite Opfer, ein 36-Jähriger, sei am Kopf verletzt worden. Beide Männer hatten nach eigenen Angaben in einem Hinterhof geschlafen, als sie überfallen wurden.

Beide mutmaßlichen Täter wurden wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts zunächst festgenommen. Während gegen den 32-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl erlassen wurde, wurde der 55-Jährige damals wieder auf freien Fuß gesetzt, da gegen ihn kein dringender Tatverdacht bestanden habe. dpa