60-Jähriger wird bei Fällarbeiten von Baum erschlagen

Tragisches Unglück bei Baumfällarbeiten in Schleswig-Holstein. Weil ein Baum ungewollt umstürzt, stirbt ein Mann. Ein Kind wird schwer verletzt. Eines kann die Polizei bereits ausschließen.

Elmenhorst - Bei privaten Baumfällarbeiten im Jersbeker Forst in der Nähe von Hamburg ist ein 60 Jahre alter Mann von einem Baum erschlagen worden. Zudem ist ein 13-Jähriger schwer verletzt worden, wie die Polizei am Wochenende mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge waren beide in dem Waldstück in der Nähe von Elmenhorst von einem bei Sägearbeiten ungeplant umgefallenen Baum getroffen worden, wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte.

Am Samstagvormittag war demzufolge mit dem anvisierten, umgesägten Baum ein weiterer Baum umgestürzt. Dessen Stamm habe den 60-Jährigen getroffen, hieß es. Er erlitt ein schweres Schädelhirntrauma, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Der Mann konnte am Unfallort wiederbelebt werden, starb später jedoch auf dem Weg ins Krankenhaus.

Der 13-Jährige wurde ebenfalls von Teilen des Baumes getroffen und schwer am Kopf verletzt. Er sei nach dem Unglück bedingt ansprechbar gewesen und wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Vater des Jungen blieb unverletzt. Wie viele Leute am Unfallort waren, konnten die Sprecher nicht sagen.

Ein Fremdverschulden schloss die Polizei aus. Sie geht von einem Unglücksfall aus. dpa