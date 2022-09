67. Messe Nordbau in Neumünster vor dem Start

Teilen

Zum 67. Mal öffnet an diesem Mittwoch in Neumünster die Fachmesse Nordbau ihre Tore. Die Messeleitung kündigte am Montag ein breites Angebot für Hoch- und Tiefbau, Baugeräte und Baumaschinen, Kommunaltechnik, Baustoffe, Bauelemente und Energietechnik an. Besonders im Fokus stünden diesmal Beratung und Information zu konkreten energetischen Fragen. Dies richte sich an private Bauherren und Eigenheimbesitzer ebenso wie an Handwerker.

Neumünster - Offiziell eröffnet wird die NordBau von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos). Auf rund 69.000 Quadratmetern im Freigelände und über 20.000 Quadratmetern Hallenfläche bietet die Messe jedes Jahr rund 850 Ausstellern Platz, um die komplette Bandbreite des Baugeschehens zu präsentieren. Jedes Jahr kommen mehr als 60.000 Besucher.

An einem gemeinsamen Beratungsstand informieren die Verbraucherzentrale, der Eigentümerverband Haus & Grund, die Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen und der Fachverband Sanitär Heizung Klima über aktuelle Vorgaben für den Austausch von Heizungsanlagen. Für Firmen gibt es spezielle Beratungsangebote zur Nutzung von Wasserstoff, der aus Ökostrom erzeugt wird. Eine Sonderschau ist dem Bauen mit Holz gewidmet.

Auf dem Programm stehen auch mehr als 50 Seminare und Fortbildungsveranstaltungen, zu denen 4000 Fachbesucher erwartet werden. Dafür steht an den Holstenhallen erstmals ein neu gebautes Kongresszentrum zur Verfügung. Die Messe dauert bis einschließlich Sonntag. dpa