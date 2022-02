70 Jahre Freigabe Helgolands: Leine große Feier am Jahrestag

Teilen

Blick von einem Börteboot auf die Hochseeinsel Helgoland. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

70 Jahre nach der Freigabe Helgolands können die Helgoländer den Jahrestag am 1. März wegen der Corona-Krise nicht mit einem großen Fest feiern. Geplant sei aber, am 18. Juni nachzufeiern, sagte Bürgermeister Jörg Singer (parteilos) der Deutschen Presse-Agentur. An dem Tag solle dann gleichzeitig gefeiert werden, dass die Insel in diesem Jahr bereits 90 Jahre zum Kreis Pinneberg (Schleswig-Holstein) gehört.

Helgoland - Ganz müssen die Helgoländer nicht auf ein Gedenken an den 1. März 1952 verzichten: In der St. Nicolai-Kirche ist in der Nacht zum Dienstag ein Mitternachts-Gottesdienst geplant. „Dann läutet auch die Helgoland-Glocke, das ist immer sehr festlich“, sagte Singer. Die Bewohner würden ihre Häuser, wie es an diesem Jahrestag Tradition ist, mit der Helgoland-Flagge schmücken. Am Abend sei ein Feuerwerk geplant.

Vor 70 Jahren gaben die Briten die zerbombte und zu dieser Zeit unbewohnte Hochseeinsel frei, es gab damals eine Zeremonie auf der Hochseeinsel. Jahrelang hatten die Briten Helgoland nach dem Zweiten Weltkrieg als Bomben-Trainingsgelände genutzt. Am 18. April 1947 wollten sie zudem mit 6700 Tonnen Munition beim „Big Bang“ alle militärischen Anlagen sprengen. Mit der Freigabe konnte der Wiederaufbau der zerstörten Insel beginnen, die Bewohner konnten zurückkehren. dpa