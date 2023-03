71-Jährige getötet: Prozess gegen Ex-Mann beginnt

Aussenansicht des Gerichts mit Landgericht und Amtsgericht in Flensburg. © Christian Charisius/dpa/Archivbild

Er soll seine 71 Jahre alte Ex-Frau erstochen und in eine Decke gewickelt auf dem Balkon aufbewahrt haben: Heute beginnt am Flensburger Landgericht der Prozess gegen einen 64-Jährigen, der wegen Totschlags angeklagt ist. Die Tat ereignete sich Anfang September 2022 in Husum, für den Prozess sind zunächst sieben Verhandlungstage bis Ende März angesetzt.

Flensburg - Nach früheren Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft hatte der Mann sich bei der Polizei gemeldet und angegeben, überfallen worden zu sein. Tatsächlich soll er versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Der Mann kam ins Krankenhaus und wurde dort intensivmedizinisch versorgt.

Einige Stunden später sei die 71-Jährige als vermisst gemeldet und schließlich auf dem Balkon des Mannes tot entdeckt worden. Laut Obduktionsbericht und ersten Ermittlungen der Mordkommission soll der Mann siebenmal auf die Frau eingestochen haben, hieß es damals. dpa