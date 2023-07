78-Jährige durch Schockanruf um Geld und Schmuck gebracht

Teilen

Eine ältere Frau zählt Geld. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Kriminelle haben nach einem sogenannten Schockanruf eine Seniorin in Kiel um einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag und Schmuck gebracht. Die 78-Jährige übergab Geld und Schmuckstücke am Donnerstag in einem blauen Stoffbeutel in einem Hauseingang an einen Mann, wie die Polizei am Montag berichtete. Die Ermittler suchen Zeugen der Übergabe in der Straße Fleethörn gegen 18.

Kiel - 00 Uhr.

Der Mann soll 28 bis 29 Jahre alt, schlank und etwa 1,75 Meter groß sein sowie ein südländisches Erscheinungsbild haben. Der sehr gepflegt wirkende Mann hatte kurze, schwarze Haar, einen längeren Vollbart und trug einen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und schwarze Schuhe.

Wenige Stunden vor der Übergabe hatte sich der angebliche Sohn mit weinerlicher Stimme telefonisch bei der Kielerin gemeldet. Dann übergab der Anrufer das Gespräch direkt an einen vermeintlichen Polizisten weiter. Dieser erklärte der 78-Jährigen, ihr Sohn habe einen Verkehrsunfall verursacht habe und dabei einen Menschen getötet. Durch das Hinterlegen einer Kaution käme er jedoch aus dem Gefängnis frei. Über die Höhe der Kaution solle die Frau mit einem Staatsanwalt sprechen. dpa