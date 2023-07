85-Jähriger stirbt bei tödlichem Badeunfall auf Sylt

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Ein 85-jähriger Mann ist in der Nordsee vor Sylt am Freitagmorgen tödlich verunglückt. Der Urlauber war beim Baden im Meer vor Wenningstedt-Braderup auf Sylt (Kreis Nordfriesland) vermutlich in eine gefährliche Unterströmung geraten, wie die Polizei Flensburg am Freitagmittag mitteilte. Ein 38-Jähriger hatte noch versucht, ihn zu retten, war dabei jedoch selbst in Lebensgefahr geraten und musste stark unterkühlt und entkräftet in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er sich nur mit Mühe an Land hatte retten können.

Wenningstedt-Braderup auf Sylt - Anschließend versuchte ein 22 Jahre alter Surfer, den Mann mit einem Rettungsbrett zu retten, konnte ihn jedoch nicht mehr finden. Nachdem die Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz und dessen Wasserwacht sowie eine Drohnenstaffel, ein Seenotrettungsschiff und ein Hubschrauber der Luftrettung das Meer etwa 1,5 Stunden abgesucht hatten, wurde der Vermisste um kurz nach 10.00 Uhr tot aus dem Wasser geborgen, wie es weiter hieß. dpa