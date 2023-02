A1 zwischen Bad Oldesloe und Reinfeld gesperrt

Teilen

Fahrzeuge fahren auf einer Autobahn. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Nutzer der A1 müssen sich vom 10. bis zum 13. März 2023 auf Verzögerungen einstellen. Die Autobahn wird in dieser Zeit zwischen Bad Oldesloe und Reinfeld voll gesperrt, wie die Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag mitteilte. Denn die Brücke über die A1 an der Anschlussstelle Reinfeld wird abgerissen.

Reinfeld - Die Sperrung werde am 10. März um 21.00 Uhr beginnen und voraussichtlich am 13. März um 5.00 Uhr enden, sagte eine Sprecherin. Bereits am 6. März sollen die Vorbereitungen für den Abriss beginnen.

Während der Vollsperrung wird der Verkehr Richtung Norden ab der Anschlussstelle Bad Oldesloe über die Bedarfsumleitungen U9 und U11 geführt. In der Gegenrichtung wird der Verkehr ab Reinfeld über die U12 zur Anschlussstelle Bad Oldesloe geleitet. Die aus den 1970er-Jahren stammende Brücke muss nach Angaben der Autobahn GmbH wegen massiver Schäden an den Spanngliedern und am Beton erneuert werden. dpa