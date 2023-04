A7 vor Rader Hochbrücke nach Unfall Richtung Norden gesperrt

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift „Gesperrt“. © David Young/dpa/Symbolbild

Nach einem Lkw-Unfall ist die Autobahn 7 in Richtung Norden kurz vor der Rader Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal voll gesperrt worden. Im Baustellenbereich sei ein Lkw-Fahrer gegen 10.20 Uhr aus unbekanntem Grund auf eine Baustellenbarrikade aufgefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sein Lastwagen kippte zwischen der Baustelle und der Leitplanke auf die Seite und versperrte beide Fahrstreifen.

Rade - Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Sechs Streifenwagen-Besatzungen der Polizei leiteten den Verkehr ab. In Richtung Norden wird der Verkehr am Rendsburger Kreuz Richtung Kiel abgeleitet. Aufgrund des Unfalls musste auf der Rader Hochbrücke zudem der linke Fahrstreifen Richtung Süden gesperrt werden. In Richtung Norden staute sich der Verkehr nach Polizeiangaben erheblich. Die Bergungsarbeiten dauerten an. dpa