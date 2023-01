Acht Lotto-Millionäre in Schleswig-Holstein 2022

Ein Lottoschein und ein Kugelschreiber liegen in einer Annahmestelle auf dem Tresen. © Philipp von Ditfurth/dpa/Illustration/Symbolbildarchiv

Acht Lottospieler haben in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr Millionengewinne abgeräumt. Im April wurde mit 11,9 Millionen Euro der höchste Lottogewinn des Jahres im Norden erzielt, wie NordwestLotto Schleswig-Holstein am Mittwoch berichtete. Insgesamt 25 Menschen durften sich über Gewinne in Höhe von mehr als 100.000 Euro freuen. 37 gewannen zwischen 50.

Kiel - 000 und 100.000 Euro.

Insgesamt erzielte NordWestLotto im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 323 Millionen Euro, das waren 3 Millionen Euro mehr als 2021. Teilnehmerinnen und Teilnehmer erteilten fast 35 Millionen Spielaufträge und setzten dabei durchschnittlich rund 9,30 Euro je Spielschein ein. Mehr als 143 Millionen Euro wurden an Gewinnen ausgeschüttet. Steuern und Abgaben beliefen sich auf mehr als 124 Millionen Euro, davon 53,7 Millionen Euro Lotteriesteuer und Zweckabgaben in Höhe von 70,6 Millionen Euro. Beispielsweise wurde der Sport mit 10 Millionen Euro gefördert.

Deutschlandweit wurden 187 neue Lotto-Millionäre gezählt, nach 181 im Vorjahr. Den höchsten je in Deutschland erzielten Lotteriegewinn von 120 Millionen Euro erhielt im vergangenen November ein Eurojackpot-Spieler aus Berlin, wie der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) am Mittwoch in Hannover mitteilte. Ein Gewinn von mehr als 110 Millionen Euro im Eurojackpot ging bereits im Mai 2022 nach Nordrhein-Westfalen. Der mit 45 Millionen Euro dritthöchste Gewinn wurde im April in Hessen gemacht - im Lottoklassiker „6 aus 49“. dpa