Acht Verdächtige bei Drogenrazzia im Raum Hamburg verhaftet

Teilen

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Bei einer Razzia gegen den Drogenhandel sind in Hamburg sowie im angrenzenden Schleswig-Holstein und Niedersachsen acht Verdächtige verhaftet worden. Mehr als 200 Beamte hätten am Mittwoch 27 Wohn- und Geschäftsräume durchsucht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Die Beamten fanden demnach 380 Gramm Kokain, mehr als fünfeinhalb Kilogramm Marihuana, knapp drei Kilo Haschisch sowie verschiedene Waffen, fünf gefälschte Impfausweise und andere Beweismittel.

Hamburg - Auch Luxusuhren und mehr als 27 000 Euro in bar wurden sichergestellt. An dem Einsatz seien Spezialkräfte und Rauschgiftspürhunde beteiligt gewesen.

Die Abteilung für Organisierte Kriminalität im Landeskriminalamt habe seit vergangenem Oktober gegen mehrere Tätergruppierungen ermittelt, hieß es. Sieben Haftbefehle seien vor der Razzia erlassen worden, ein weiterer folgte danach. Die insgesamt 24 Verdächtigen - 22 Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 19 und 68 Jahren - sollen mit 20 Kilogramm Kokain und 1000 Kilo Marihuana gehandelt haben. Außerdem sollen sie drei scharfe Schusswaffen verkauft haben. Das Amtsgericht erließ den Angaben zufolge auch einen Arrestbeschluss, nach dem die Ermittler Werte in Höhe von über 4,5 Millionen Euro bei den Tatverdächtigen beschlagnahmen dürfen. dpa