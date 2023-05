ADAC erwartet dichten Pfingstverkehr und Stauwarnung

Teilen

Fahrzeuge stehen auf einer Autobahn im Stau. © Mia Bucher/dpa/Symbolbild

Küstenurlauber müssen am Wochenende wieder mit Staus rund um das Nadelöhr Hamburg rechnen. Besonders die A1 und die A7 können den Weg in den Pfingsturlaub in die Länge ziehen.

Hamburg - Zum Pfingstwochenende kann es nach einer Prognose des ADAC Staus auf den Autobahnen in Hamburg und Schleswig-Holstein geben. Staugefährdet sind nach Angaben des ADAC vor allem die A1 und die A7 in Hamburg, wie der Automobilclub mitteilte. Auf der A1 wird ab dem Kreuz Maschen in Richtung Lübeck die Fahrbahn bis zu den Süderelbbrücken erneuert. Die A7 wird südlich und nördlich des Elbtunnels ausgebaut. In Hamburg-Altona wird derzeit ein gut zwei Kilometer langer Lärmschutztunnel errichtet.

In Schleswig-Holstein wird es besonders auf der A1 eng. Bei Reinfeld verengt sich die Autobahn in beiden Richtungen von drei auf zwei Fahrspuren. Nördlich von Lübeck behindern Baustellen zwischen Ratekau und Sereetz (Ostholstein) sowie zwischen Oldenburg-Mitte und Jahnshof (Ostholstein) den Verkehr.

Tourismusverbände in Schleswig-Holstein erwarten über das Pfingstwochenende zahlreiche Urlauber. In einigen Regionen an Nord- und Ostsee sind die Unterkünfte zu mehr als 90 Prozent ausgelastet. Auch das Wetter dürfte viele Ausflügler an die Küste locken, laut Deutschem Wetterdienst soll es über die Feiertage sonnig bei Temperaturen um 18 Grad werden. dpa