Ärger beim SG Flensburg: Bult sauer, Gottfridsson verletzt

Flensburgs Jim Gottfridsson (l) setzt sich gegen Kiels Harald Reinkind durch. © Frank Molter/dpa/Archiv

Interimscoach Mark Bult ist nach der Verpflichtung des neuen SG-Trainers Nicolej Krickau enttäuscht. Jim Gottfridsson fehlt im Spitzenspiel am Sonntag in Magdeburg und für den Rest der Saison.

Flensburg - Der Trainer verärgert, der Spielmacher verletzt: Beim Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt hängt im Saisonendspurt der Haussegen schief. „Ich bin schon sehr enttäuscht“, sagte Interimscoach Mark Bult am Freitag in einer Medienrunde. Der 40-jährige Niederländer bezog sich auf die Verpflichtung von Nicolej Krickau als neuen Cheftrainer der SG zur neuen Saison. Die von Vereinsverantwortlichen bekundete Chance, sich selbst als dauerhaften SG-Coach in Position zu bringen, sei „nie realistisch gewesen“, sagte Bult weiter. Sportlich bitter ist, dass die Flensburger in den letzten vier Spielen auf den verletzten Regisseur Jim Gottfridsson verzichten müssen.

Über die Zukunft von Bult, der bis 2026 zumindest einen Vertrag als Co-Trainer in Flensburg hat, habe es bislang keine Gespräche gegeben. „Niemand hat mit mir gesprochen. Weder der neue Trainer, noch der Verein“, sagte er. Er selbst wolle erst einmal mit Krickau sprechen, bevor er weitere Entscheidungen trifft. Nach der Trennung von Maik Machulla Ende April übernimmt Krickau am 1. Juli die SG, . „Ich fühle ein Chaos in meinem Kopf“, sagte Bult, der nach eigener Aussage seinen Ärger dem SG-Geschäftsführer Holger Glandorf bereits mitgeteilt hat.

Vor dem Topspiel der Flensburger am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) bei Titelverteidiger SC Magdeburg kam am Freitag eine weitere schlechte Nachricht hinzu: Spielmacher Gottfridsson hat sich im Training einen Teilriss des Innenbands im rechten Knie zugezogen. Der Schwede fällt damit bis zum Saisonende aus. Die Verletzung soll ohne Operation heilen. Eine Rückkehr des 30-Jährigen ist zur Vorbereitung auf die Spielzeit 2023/24 geplant.

Um die Chance auf das Erreichen eines Champions-League-Platzes zu erhalten, müssen die viertplatzierten Flensburger (45:15 Punkte) unbedingt beim Tabellenzweiten Magdeburg (49:11) gewinnen. Dass ein Erfolg der SG den THW Kiel (49:9) fast schon zum Meister machen würde, stört Bult nicht. Wenn der Nordrivale sich den Titel holt, „hätte er es verdient“, sagte der Niederländer. dpa