Agrarwissenschaften in Kiel bekommen hochmodernen Neubau

Teilen

Eine Baustelle steht auf dem Campus der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. © Frank Molter/dpa

Für die Agrarwissenschaften der Kieler Universität entsteht zurzeit ein Neubau mit Forschungs-, Labor- und Büroräumen. Ein Bild von den Baufortschritten machten sich am Dienstag Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) und Wissenschaftsministerin Karin Prien (CDU). Mit rund 42 Millionen Euro aus dem Infrastrukturprogramm „Impuls“ finanziert das Land die Errichtung des Gebäudes, in dem auch Teile des Rechenzentrums an der Uni untergebracht werden.

Kiel - „Mit dem Neubau setzen wir gezielt auf Nachhaltigkeit“, erläuterte Heinold. „Wir schaffen eine topmoderne Infrastruktur und stärken die wissenschaftliche Expertise in unserem Land.“ Auch in Krisenzeiten komme das Land bei der Sanierung und Modernisierung der Infrastruktur verlässlich voran. „Damit das so bleibt, haben wir im Haushalt 2023 rund 543 Millionen Euro für „Impuls“-Maßnahmen vorgesehen, davon rund 75 Millionen Euro für den Hochschulbau“, sagte Heinold.

„Spitzenforschung braucht nicht nur kluge Köpfe, sondern auch eine Lern- und Forschungsumgebung, die diese Forschung unterstützt“, meinte Prien. Die Büros und Labore für die Agrarwissenschaften werden auf rund 3200 Quadratmetern Hauptnutzfläche so flexibel angelegt, dass sie bei geänderten Anforderungen oder neuen Forschungsschwerpunkten angepasst werden können. Bis zum Herbst nächsten Jahres soll der Neubau fertiggestellt werden.

Das 2015 ins Leben gerufene „Impuls“-Programm zur Modernisierung der Infrastruktur hat ein Gesamtvolumen von rund 5,4 Milliarden Euro. Bisher wurden laut Finanzministerium Vorhaben im Umfang von rund 1,4 Milliarden Euro umgesetzt. dpa