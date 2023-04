Am Mittwoch keine Besichtigung

Die Viermastbark „Passat“ in Lübeck-Travemünde kann am Mittwoch (19. April) nicht besichtigt werden. An diesem Tag erhalte das Schiff neue Festmacherleinen, teilte die Hansestadt Lübeck am Montag mit. Dafür werde die Bord-Crew durch Mitarbeiter einer Fachfirma verstärkt. Die neuen Festmacherleinen wurden bereits auf dem Wasserweg vom Betriebshof der Lübeck Port Authority (LPA) zur Passat gebracht.

Travemünde - Dort warten sie jetzt auf ihren fachmännischen Einbau. Von Donnerstag an kann Lübecks schwimmendes Wahrzeichen wieder wie gewohnt besichtigt werden. dpa