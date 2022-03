Am Sonntag Tag der offenen Tür in zwei Lübecker Museen

Das Lübecker Günter Grass-Haus und das Museum Behnhaus Drägerhaus in Lübeck laden an diesem Sonntag zu einem gemeinsamen Aktionstag ein. Bei freiem Eintritt können Besucherinnen und Besucher die neu gestaltete Dauerausstellung „Das ist Grass“ und die Gemäldeausstellung „Von Caspar David Friedrich bis Edvard Munch“ besuchen.

Lübeck - Die Dauerausstellung im Grass-Haus beleuchtet nach Angaben der Lübeck Museen die Lebensstationen des Literaturnobelpreisträgers, der bis zu seinem Tod 2015 in der Nähe von Lübeck gelebt hat. Die Schau im Museum Behnhaus Drägerhaus zeigt während der etwa zwei Jahre dauernden Sanierung des Museums die bedeutsamsten Exponate des Hauses in konzentrierter Form und in neuen Arrangements. Die Ausstellung biete die Chance, die schönsten Gemälde der Sammlung in neuen Bildpaaren und ungewohnten Sichtachsen zu entdecken, sagte die Sprecherin.

Beide Ausstellungen sind am Sonntag von 11.00 bis 20.00 Uhr geöffnet, in den Häusern werden zusätzlich kostenlose Führungen angeboten. dpa