Amtssitz: Bundespräsident startet achte „Ortszeit“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier führt seine Amtsgeschäfte von Dienstag an für drei Tage von Eckernförde aus. An seinem ersten Tag trägt sich das Staatsoberhaupt in das Goldene Buch der Stadt ein (11.00 Uhr). Im Anschluss sind Gespräche mit Kommunalpolitikern und die Besichtigung des Museums Alte Fischräucherei geplant. Am späten Nachmittag will der Bundespräsident die Marine besuchen, die in Eckernförde einen großen Standort hat.

Eckernförde - Geplant ist etwa die Fahrt mit einem U-Boot.

Eckernförde ist die achte „Ortszeit Deutschland“ des Bundespräsidenten. Er fährt bei diesem Format in verschiedene Regionen Deutschlands, um mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Steinmeier bringe dabei Zeit mit und suche auch spontane Begegnungen, teilte das Bundespräsidialamt mit. „Er möchte erfahren, was den Menschen Mut und Hoffnung macht und was sie skeptisch gegenüber unserer Demokratie und ihren Institutionen werden lässt.“ Zuletzt war er Anfang Mai drei Tage in Senftenberg in der Lausitz. dpa