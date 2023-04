Angriff auf Obdachlose: zwei Tatverdächtige festgenommen

Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. © David Inderlied/dpa/Illustration

Nach einem Überfall auf zwei Obdachlose in Kiel hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, handelt es sich um zwei Männer aus der Obdachlosenszene im Alter von 32 und 55 Jahren. Beide seien in Polizeigewahrsam genommen worden.

Kiel - Bei dem Angriff in der Nacht zum Sonntag hatte ein 37-Jähriger schwere Stichverletzungen erlitten. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Ihren Angaben zufolge hatten der 37-Jährige und ein 36-Jähriger in einem Hinterhof geschlafen, als sie überfallen wurden. Der 36-Jährige wurde dabei am Kopf verletzt. dpa