Anträge auf Hilfe für Heizöl im Norden ab 4. Mai möglich

Wer durch den Kauf von Heizöl, Flüssiggas, Holzpellets oder anderen nicht leitungsgebundenen Brennstoffen in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr besonders belastet war, kann vom 4. Mai an eine Härtefallhilfe beantragen. Diese können Privathaushalte bekommen, deren Energiekosten sich im Jahr 2022 mindestens verdoppelt hatten, wie das Verbraucherschutzministerium am Dienstag mitteilte.

Kiel - Erstattet werden 80 Prozent der Kosten, die über dem doppelten Preis des Vorjahres lagen. Dabei wird als Vorjahrespreis ein bundesweiter Referenzpreis angenommen, der zum Beispiel für Heizöl bei 71 Cent je Liter einschließlich Mehrwertsteuer liegt. Ein Beispiel: Wer 3000 Liter Öl zum Preis von 1,60 Euro pro Liter gekauft hat, bekommt 432 Euro Förderung. Der Kunde musste pro Liter 18 Cent mehr als das Doppelte des Referenzpreises bezahlen. Das waren 540 Euro. Davon bekommt er 80 Prozent. Der Zuschuss ist auf 2000 Euro pro Haushalt begrenzt. Beträge unter 100 Euro werden nicht erstattet. dpa