Appell: Kaum Sanitärtechnikerinnen im Norden

Das Logo der Agentur für Arbeit. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

In Schleswig-Holstein sind in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik von 8700 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nur 90 Frauen. Dies entspricht einem Anteil von einem Prozent, wie aus Angaben der regionalen Arbeitsagentur vom Mittwoch hervorgeht. In diesem Bereich seien aktuell 518 Stellen offen. Angesichts des Frauenmangels auch in ähnlichen Berufen appellierte Regionaldirektor Markus Biercher aus Anlass des Girls' Days am Donnerstag an Schülerinnen und Eltern:

Kiel - „Um die Energiewende zu meistern und den damit verbundenen Fachkräftebedarf zu decken, müssen wir den Frauenanteil in den dabei benötigten Berufen deutlich erhöhen“.

Gerade hier - von der Energieerzeugung über Netztechnologien bis zur energetischen Gebäudesanierung - werde es für die kommenden Fachkräfte überdurchschnittliche Verdienst- und Karrierechancen geben. Biercher rief die Eltern auf, ihre Töchter zu ermutigen, sich über attraktive Alternativen jenseits klassischer „Frauenberufe“ zu informieren und das ganze Spektrum auch technikorientierter Berufe zu betrachten.

In der Energietechnik sind im Norden von 15.000 Beschäftigten derzeit nur 450 Frauen (3 Prozent), bei derzeit 959 offenen Stellen. In der Gebäudetechnik bedeuten 680 Frauen 6 Prozent von 11 380 Beschäftigten, in der Elektrotechnik sind es 12 Prozent (1460) von 12.180. dpa