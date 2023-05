Arbeitgeber im Großhandel: Verdi-Forderung nicht machbar

Im Tarifkonflikt für 60.000 Beschäftigte im Hamburger Groß- und Außenhandel haben die Arbeitgeber die Forderung der Gewerkschaft Verdi nach 13 Prozent und mindestens 400 Euro mehr Geld zurückgewiesen. „Die Forderungen der Gewerkschaft gehen deutlich über das hinaus, was für die Firmen wirtschaftlich machbar ist“, teilte der Unternehmensverband AGA am Mittwoch in Hamburg mit.

Hamburg - In der ersten Verhandlungsrunde boten die Arbeitgeber der Mitteilung zufolge eine zweistufige Erhöhung von 4 Prozent im Dezember und 2,1 Prozent im Dezember 2024 sowie in beiden Jahren Inflationsausgleichsprämien von jeweils 700 Euro an.

„Die Arbeitgeber im Groß- und Außenhandel wissen, vor welchen Herausforderungen ihre Beschäftigen stehen. Uns war es daher wichtig, direkt zum Auftakt ein faires Signal der Wertschätzung zu senden“, sagte AGA-Verhandlungsführer Michael Fink. Er betonte, viele Unternehmen hätten weiterhin mit starken Lieferkettenengpässen und steigenden Kosten zu kämpfen. Die Arbeitgeber streben eine Laufzeit des neuen Tarifvertrages von 24 Monaten an, Verdi von lediglich 12 Monaten. Die Gewerkschaft argumentiert mit der hartnäckig hohen Inflation, die zu einschneidenden Reallohnverlusten führe. „Deswegen sind Entgelterhöhungen dringend notwendig, um die enorm gestiegenen Kosten für Lebensmittel, Strom, Gas und Benzin bezahlen zu können.“ dpa