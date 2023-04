Auch Landesportal SH von bundesweiter Cyberattacke betroffen

Ein Mann sitzt am Rechner und tippt auf einer Tastatur. © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Stundenlange Störung auf der Website schleswig-holstein.de: Das Internetportal ist am Mittwoch lange nicht erreichbar. Eine bundesweite Cyberattacke trifft auch den Norden.

Kiel - Die bundesweiten Cyberattacken haben am Mittwoch auch Schleswig-Holsteins Landesportal lahmgelegt. Die Internetseite schleswig-holstein.de sei nicht erreichbar gewesen, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit. Die Auswirkungen seien seit 8.00 Uhr spürbar gewesen und den Angriffen in anderen Bundesländern sehr ähnlich. Die Staatskanzlei stellte Strafanzeige beim Landeskriminalamt, wie eine Sprecherin mitteilte. Vom späten Nachmittag an sei das Portal wieder erreichbar gewesen. Kurzzeitige Einschränkungen seien weiterhin möglich.

Eine Cyberattacke hatte am Dienstag die offiziellen Internetseiten des Landesportals von Sachsen-Anhalt vorübergehend lahmgelegt. Nach Angaben des dortigen Ministeriums für Infrastruktur und Digitales handelte sich um einen sogenannten DDoS-Angriff, also eine gezielte Überlastung der angegriffenen Server. Bei dieser Art von Angriff (DDos - Denial of Service) wird durch eine massive Zahl von Aufrufen das jeweilige System überlastet und damit unbenutzbar gemacht. Daten werden hierbei laut Kieler Staatskanzlei nicht abgegriffen oder manipuliert.

Im vorigen Jahr hatte es mehrere vergleichbare Angriffe auf Websites der Deutschen Verwaltung gegeben. Der norddeutsche Dienstleister Dataport war davon bisher nicht betroffen.

Der Angriff sei „scheinbar Teil einer deutschlandweiten Kampagne“, hieß es aus dem Ministerium für Infrastruktur und Digitales in Magdeburg. Sowohl aus Mecklenburg-Vorpommern als auch vom Bundesentwicklungsministerium gab es am Dienstag Meldungen von Hackerangriffen. dpa