Auffahrunfall auf A7: Zwei Autofahrer verletzt

Teilen

Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 Richtung Norden zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) sind zwei Autofahrer verletzt worden. Einer der Wagen war in der Nacht zu Montag von hinten in einen Laster gekracht, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer wurde schwer verletzt. Kurz darauf fuhr ein weiterer Mann mit seinem Wagen in die Unfallstelle.

Lentföhrden - Er verletzte sich leicht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. dpa