Auffahrunfall auf Autobahn 7: Autofahrerin schwer verletzt

Blaulichter leuchten an einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 bei Großenaspe (Landkreis Segeberg) ist eine 36-jährige Frau schwer verletzt worden. Beim Ausscheren hatte sie am Samstagabend ein hinter ihr fahrendes Auto übersehen, welches auf sie auffuhr und sie in ihrem Auto einklemmte. Dies teilte die Autobahnpolizei Neumünster am Sonntagmorgen mit. Die Frau wurde zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Großenaspe - Inzwischen befinde sie sich jedoch nicht mehr in Lebensgefahr. Der Fahrer des zweiten Autos wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Eine Zeugin, die den Unfall gesehen hatte, erlitt vor Ort einen Herzinfarkt.

Aufgrund von Zeugenbeobachtungen, die eine schnell fahrende, zusammengehörige Dreierkolonne auf der linken Spur gesehen hatten, werde laut Polizei nun auch bezüglich des Verdachts auf ein Autorennen in Zusammenhang mit dem Unfall ermittelt. Wegen des Unfalls wurde die Autobahn für mehrere Stunden in Fahrtrichtung Norden gesperrt. dpa