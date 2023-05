Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut bei Bienen

Eine Biene läuft in einem Bienenstock über die mit Honig gefüllten Waben. © picture alliance / Fredrik von Erichsen/dpa/Archivbild

In einem Bienenstand in Hamburg-Wandsbek hat das Bezirksamt einen Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut (AFB) festgestellt. AFB ist eine übertragbare, bakteriell bedingte Tierseuche, die die Überlebensfähigkeit von Bienenvölkern ernsthaft gefährdet, wie das Bezirksamt und der Kreis Stormarn am Montag mitteilten. Aufgrund der schnellen Verbreitung des Erregers durch resistente Sporen wurde ein Sperrbezirk im Radius von zwei Kilometern um den befallenen Bienenstand eingerichtet.

Hamburg - Besitzer von Bienenvölkern sollen sich bis Ende des Monats beim Fachdienst für Veterinärwesen melden und Angaben zu Anzahl und Größe ihrer Bienenstöcke machen. Zudem müssen alle Bienenvölker im Sperrbezirk auf AFB untersucht werden. Auch das Entfernen von Bienenvölkern aus dem gesperrten Bereich ist vorübergehend verboten.

Die drastischen Maßnahmen werden mit der extremen Überlebensfähigkeit des Erregers begründet, wie der Kreis Stormarn weiter mitteilte. Das sporenbildende Bakterium, das die Faulbrut auslöst, trotzt Temperaturen von bis zu 120 Grad Celsius. dpa