Australische Crew gewinnt höchstes Preisgeld im Segelsport

Tom Slingsby und sein australisches Team haben das höchste Preisgeld im internationalen Segelsport gewonnen. Die Crew aus Down Under siegte im GP-Saisonfinale vor San Francisco und kassierte zum zweiten Mal nacheinander eine Million Dollar. „Wichtiger noch als das Geld ist, dass Australien am Ende an der Spitze steht. Geld kommt und geht, aber Ruhm bleibt ewig.

San Francisco - Ich weiß, dass das nur ein Spruch ist, aber wir genießen gerade dieses Gefühl“, sagte der Sieger.

Die zweite Saison der von Software-Milliardär Larry Ellison und GP-Chef Russell Coutts entwickelten Profiserie auf F50-Katamaranen ging in der Nacht zu Montag spektakulär zu Ende. Zwei heftige Kollisionen, ein Wal in Sichtnähe des Kurses und schwierige Windbedingungen sorgten für gefährliche Szenen, Ausfälle und Rennabbrüche.

America's-Cup-Sieger Jimmy Spithill und sein US-Team mussten nach einem Crash mit beschädigtem Boot ins Finale gegen Japan und Australien einziehen und kamen als Letzte ins Ziel. Australien siegte souverän vor Japan. Damit zementierte Tom Slingsby, Weltsegler des Jahres, Laser-Olympiasieger und America's-Cup-Gewinner, seinen Ruf als aktuell erfolgreichster Steuermann des Segelsports. dpa