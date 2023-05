Auto kracht frontal in Lkw: 37-Jährige tödlich verletzt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der B5 nahe Südermarsch (Kreis Nordfriesland) ums Leben gekommen. Die 37-Jährige sei am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und frontal in einen Lkw gefahren, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Rettungskräfte konnten an der Unfallstelle dann nur noch den Tod der Frau feststellen.

Südermarsch - Der Lastwagenfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. dpa